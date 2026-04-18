岡山市北区の杜の街グレースで、食と音楽を楽しめるイベント「THE MARKET...」が開かれています。 ６回目となる今回はグルメや雑貨など、18日、19日の２日間で40以上のブースが出店します。神奈川県のレストランが提供するスペアリブや、愛媛県のミカン農家が手掛けるミカンジュースなど、県外からも多くのグルメが集まりました。イベントのテーマは「良い食、良い音楽、良い人生」。会場には心地よい