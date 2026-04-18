Aぇ！groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と、関西ジュニアの西村拓哉が18日、東京・代々木第1体育館で行われたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。5人は出演する映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（6月12日公開、川村泰祐監督）をPR。それぞれ赤、青、緑、紫、ピンクと、役のイメージカラーの衣装で登場し、会場を盛り上げた。「おそ松さん」の実写映画第2