Aぇ！groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と、関西ジュニアの西村拓哉が18日、東京・代々木第1体育館で行われたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。5人は出演する映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（6月12日公開、川村泰祐監督）をPR。それぞれ赤、青、緑、紫、ピンクと、役のイメージカラーの衣装で登場し、会場を盛り上げた。

「おそ松さん」の実写映画第2弾で、前作はSnow Manが主演。末澤は「まさかSnow Manさんの後に僕らとは思わなかった」と、驚きが大きかった出演オファーを受けた当時を振り返った。

この日、サプライズ出演した西村は、トークセッションで「10年ぐらいお世話になっている先輩方なんですけど、本当に撮影が楽しくて、でも先輩たちのカッコイイ背中を見て、学ぶことがたくさんありました」と話した。これに「オーッ！」と声をそろえた残る4人を見て、司会の山里亮太は「みんな褒められて照れてんじゃないよ！」とツッコミ。直後に小島は「僕ら人見知りなので、現場で1番盛り上げていたのは彼なんですよ」と返し、今度は西村が照れ笑いを浮かべるなど、チームワークの良さをうかがわせた。