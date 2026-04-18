大相撲の春巡業が１８日、埼玉・所沢市で行われた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で、幕内・王鵬（大嶽）と同・大栄翔（追手風）を相手に計９番取った。前回相撲を取る稽古を行ってから１週間以上が空いたというが、前に出る力強い相撲で８勝１敗。「土俵下でも、できる範囲のことをやってきた。相撲の感覚もそこまで落ちてなかった」と振り返った。先場所は初優勝した２４年九州場所以来の２ケ