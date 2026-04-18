京都府南丹市の山林で小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察は18日、自宅近くの公衆トイレ周辺を現場検証しました。記者「警察はまずこちらのトイレで鑑識作業を行いました。そして次に十数メートル下ったところにある休憩所、この場所で鑑識作業を行っていました」現場検証が行われたのは、「るり渓」と呼ばれる景勝地にある公衆トイレの周辺で、逮捕された安達優季容疑者の自宅から2キロほどの場所で