ラグビーのNTTリーグワン1部第15節最終日は18日、愛知・豊田スタジアムなどで5試合が行われ、既にプレーオフ進出を決めている神戸はトヨタに38―24で勝って3連勝とし、13勝目（2敗）を挙げて2位をキープした。トヨタは6勝9敗で7位。埼玉は静岡を34―24で下し、14勝1敗で首位を守った。東京ベイは東京SGに27―22で競り勝ち、12勝3敗で3位。BL東京は相模原に45―26、横浜は浦安に33―15でともに快勝した。