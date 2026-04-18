◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)4連勝を狙う巨人。ヤクルトとの2戦目のスタメンが発表されました。野手陣はキャッチャーのみ入れ替え、山瀬慎之助選手がスタメンマスクをかぶります。マタ投手の前回登板でも山瀬選手がマスクをかぶっており、同じバッテリーで試合に臨むこととなりました。マタ投手は前回登板が今季の1軍初登板。この時は本拠地でヤクルトを迎え撃ち、立ち上がりで失点するも、以降は粘投で5