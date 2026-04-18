＜KKT杯バンテリンレディス2日目◇18日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞第2ラウンドが終わり、トータル10アンダーの鈴木愛と高橋彩華が首位に立った。【ライブ写真】この“トラブル”どう乗り切った？鈴木は21位からスタートした2日目に、9番から5連続バーディを奪うなど追い上げ。「63」を記録し、葉莉英（2009年）、稲見萌寧、竹田麗央（ともに2021年）が持っていた、これまでのトーナメントコース