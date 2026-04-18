鈴木愛が「63」でトーナメントコース記録更新 高橋彩華とともに首位で最終日へ
＜KKT杯バンテリンレディス 2日目◇18日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞第2ラウンドが終わり、トータル10アンダーの鈴木愛と高橋彩華が首位に立った。
【ライブ写真】この“トラブル”どう乗り切った？
鈴木は21位からスタートした2日目に、9番から5連続バーディを奪うなど追い上げ。「63」を記録し、葉莉英（2009年）、稲見萌寧、竹田麗央（ともに2021年）が持っていた、これまでのトーナメントコースレコード「65」を2打更新した。あすは昨年11月の「JLPGAツアー選手権リコーカップ」に続くツアー通算23勝目を狙う。「65」でプレーした高橋は、今月の「ヤマハレディース葛城」に続く今季2勝目（通算4勝目）がかかる。4打差のトータル6アンダー・3位タイには木戸愛、堀琴音、山路晶が続く。トータル5アンダー・6位タイには渡邉彩香、仲村果乃、トータル4アンダー・8位タイに小林光希、荒木優奈がつける。現在メルセデス・ランキング1位で前年覇者の佐久間朱莉、初日を首位で終えた同2位の菅楓華はトータル3アンダー・10位タイで最終日へ向かう。またこの日の13番パー3で神谷そらがホールインワンを達成したが、トータル4オーバー・84位タイで予選落ちした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
KKT杯バンテリンレディス 2日目の成績
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