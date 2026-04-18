サッカー女子日本代表の狩野倫久監督代行＝7日、羽田空港【コマースシティー（米コロラド州）共同】日本サッカー協会の佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクターは17日、米コロラド州コマースシティーで行われた女子日本代表「なでしこジャパン」と米国の国際親善試合後に取材に応じ、次期監督について「狩野も可能性がある」と、米国遠征で指揮した狩野倫久監督代行が候補に挙がっていると明らかにした。日本協会は遠征直