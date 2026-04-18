特別展「豊臣兄弟！」の開会式に登場した白石聖さん（中央）ら＝17日、名古屋市の徳川美術館徳川美術館・名古屋市蓬左文庫（同市）で18日、放送中のNHK大河ドラマに合わせた特別展「豊臣兄弟！」が始まった。豊臣秀吉と弟秀長の書状や肖像画、2人を支えた家臣のゆかりの品々などを展示。学芸員の高橋哲也さんは「全国から集めた豊富な資料に基づいて、兄弟の足跡を丁寧にひもといた」としている。6月14日まで。秀吉が側室茶々