医師の丸田佳奈氏が１８日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」に生出演。京都・男児遺体遺棄事件で遺体を遺棄したとして逮捕された容疑者の父親について「非常に残酷で人の心を持ちえない」と怒りをにじませた。番組では、京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件について報じた。男児が行方不明になった当日の動きとして、午前１１時５０分に学校から母親へ男児が来ていないと連絡が入り、父親が１０分後の正