福井県防災安全部県民安全課が説明道路上に、白線でひし形のようなマーク「ダイヤマーク」があるのを見かけます。このマークはなんのためにあるのでしょうか。福井県防災安全部県民安全課の公式SNSアカウント「安全安心ふくい」がその意味を説明しています。【図】えっ…これが「ひと目でわかるダイヤマークの解説」全貌ですこのダイヤマークは「この先に横断歩道または自転車横断帯があります」と事前に予告するもので、ドラ