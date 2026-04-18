【モデルプレス＝2026/04/18】Aぇ! group（小島健、佐野晶哉、末澤誠也、正門良規）と関西ジュニアの西村拓哉が2026年4月18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】STARTOイケメン5人「ガルアワ」サプライズ登場◆Aぇ! group＆西村拓哉「ガルアワ」サプライズ登場実写映画第2弾「おそ松さん 人類クズ化計
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