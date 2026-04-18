開店の式典に登場した「ちいかわ」のキャラクター＝18日、香港（共同）【香港共同】香港・九竜地区の繁華街モンコック（旺角）の大型商業施設内で18日、日本の人気漫画「ちいかわ」のキャラクターグッズ店の香港1号店がオープンした。当地の食文化を象徴する軽食屋「茶餐庁」のメニューをテーマにした限定のぬいぐるみが飛ぶように売れていた。ちいかわでは頑張っても報われないさまが描かれている。厳しい競争社会に身を置く