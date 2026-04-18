初防衛戦に向け、調整するWBCバンタム級王者の井上拓真＝横浜市の大橋ジム世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級タイトルマッチ（5月2日・東京ドーム）で初防衛を狙う王者の井上拓真（大橋）が18日、横浜市内で練習を公開し、日本男子初の5階級制覇が懸かる37歳の井岡一翔（志成）との決戦へ抱負を語った。30歳の井上拓は「自分が挑む覚悟でぶつかり、レジェンドに勝ちたい」と闘志を燃やした。練習はシャドーボクシング1ラウ