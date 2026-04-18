「ご縁」で繋がった作品４月３日公開の映画『黄金泥棒』で、十数年ぶりにコメディ作品へ挑戦した俳優の田中麗奈（45）。俳優デビュー作となった’98年公開映画『がんばっていきまっしょい』では、高校に通いながら憧れのボート部を設立する主人公・篠村悦子（通称：悦ネエ）を熱演。映画のラストパートで悦ネエが「がんばっていきまっしょい！」と声を張り上げる姿は視聴者に爽やかな感動をもたらし大ヒットを遂げた。以降も『はつ