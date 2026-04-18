元宝塚歌劇団月組トップスターで俳優の月城かなとが、きょうから京都国立博物館で始まる特別展『北野天神』の開催に伴い17日の記者発表会に出席した。【番組カット】現存最古・最大！絵巻物に鑑賞するノースリーブドレス姿の月城かなと同展では、北野天満宮所蔵の国宝「北野天神縁起絵巻（承久本）」、道真の遺品と伝わる国宝「菅公遺品」や現存最古級の天神像「束帯天神像（根本御影）」をはじめ、国宝・重要文化財約50件を含