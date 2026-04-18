フルタ製菓は2025年11月1日から12月末までの2か月間、大陳コンクール「2025フルタグループ スマイルフェスタ」を実施し225件の応募が寄せられた。同コンクールは、売場の盛り上げや小売店との関係強化が目的。17年ぶりの開催となる。再開にあたり、新たな試みとして2022年にグループ入りした杉本屋製菓とともに各支店の営業担当ともに売場に参加を呼びかけた。フルタ製菓商品の取り扱いがあり杉本屋製菓商品が未導入の売場に