ヒップホップの生誕地であるニューヨークで、Creepy Nutsが大熱狂で迎えられた。世界最大級のフェスのひとつ、カリフォルニア州で開催されるコーチェラに初出演し、Gobiステージでいきなりトリを務めた彼ら。今回、コーチェラ出演を皮切りに、ニューヨークシティ、シカゴ、メキシコシティを巡る＜NORTH AMERICA TOUR 2026＞を開催。その一環として、4月13日にはニューヨークのハマースタイン・ボールルームで初の北米単独公演を行