人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日に自身のアメブロを更新。健康にこだわった夕食について明かした。この日、桃は「健康的すぎる夕ご飯…！！！！」というタイトルでブログを更新し「無塩さば」や「卵焼き」「えのき、那須、ねぎのお味噌汁」など品数豊富な夕食のメニューを写真とともに公開。「そう、ついにお味噌汁復活です！」と報告した。続けて、以前に味噌を切らしてしま