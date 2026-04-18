「広島−ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）広島の中村奨成外野手が今季１６試合目にして初めてスタメンから外れた。今季は自身初の開幕１軍でスタートすると、開幕戦で２番起用。そこから１０戦連続で２番起用されたが、打率・１６７で低調な状態が続いた。１１試合目から８番起用されるも快音は続かず。ここまで１５試合の出場で打率・１９２、０本塁打０打点の成績となっていた。前日の１７日・ＤｅＮＡ戦では四球を