漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が18日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。2023年に死去した上岡龍太郎さんとの思い出を語った。雅は、数多くいる後輩の中でも、兄弟漫才コンビ「ミキ」を特に気に入っていることに言及。「何でやろと思ったらね、僕ね、ミキが好きなのかどうか。上岡龍太郎さんのおいっ子でしょ？たぶんね、上岡龍太郎さんの遺伝子が好きなんやわ。何でか理由が分からへんも