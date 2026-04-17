【その他の画像・動画等を元記事で観る】ミュージックレインとテンカラットによる俳優／声優を目指す新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS（読み：オパリス）」が始動し、4月16日に東京・SHIBUYA SCRAMBLE Sで発表記者会見が行われ、テンカラット取締役・丸谷和貴、ミュージックレイン代表取締役・屋代陽平、テンカラット所属の俳優・中島歩と窪塚愛流、ミュージックレイン所属の声優・戸松遥と雨宮天が登壇した。「OPALIS」は、俳