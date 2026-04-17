テンカラットとミュージックレインによる新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」が始動。第1弾発掘プロジェクトとして全国7カ所で開催するワークショップの参加者を5月15日まで募集中！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ミュージックレインとテンカラットによる俳優／声優を目指す新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS（読み：オパリス）」が始動し、4月16日に東京・SHIBUYA SCRAMBLE Sで発表記者会見が行われ、テンカラット取締役・丸谷和貴、ミュージックレイン代表取締役・屋代陽平、テンカラット所属の俳優・中島歩と窪塚愛流、ミュージックレイン所属の声優・戸松遥と雨宮天が登壇した。

「OPALIS」は、俳優／声優の発掘だけではなく、育成・開花までを一気通貫するプロジェクト。田中麗奈、香里奈、井浦新、高良健吾ら実力派俳優から人気モデルまで多彩なタレントが所属する芸能プロダクションであるテンカラットと、戸松遥、豊崎愛生、雨宮天といった女性声優を輩出し、長年にわたり声優アーティストやユニットをヒットに導いてきたプロデュースカンパニーのミュージックレインの２社がタッグを組み、俳優、声優、音楽といった分野の垣根を越えて活躍できる新しい才能を発掘していく。

第1弾発掘プロジェクトとして5月から6月にかけて全国7ヵ所で俳優演技、声優演技、ボイストレーニングのワークショップを行い、その後第2弾発掘プロジェクトしてオーディションを開催。オーディションファイナリストは各種レッスンを受けたあと、最終審査に進む。育成メンバーが決まったあとは、定期公演やコンテンツ発信、様々なレッスンなどの育成体制の中で、しっかりと基礎を固めながら才能を開花させてヒットを目指すことになる。

今回のプロジェクトで出会いたい人材について、テンカラット取締役・丸谷和貴は「俳優としても声優としても、高いスキルを兼ね備えた次世代のハイブリッドな表現者を育成していきたい。とにかく表現することに対して柔軟で貪欲に向き合えるような方とぜひ出会いたいと思っています」と話す。ミュージックレイン代表取締役・屋代陽平は「我々ミュージックレインは、結果としてこれまで20年間、女性の声優のマネジメント、女性のアーティストのマネジメントを中心に行ってきた会社でございますけれども、今回のプロジェクトにおいては、男性の役者さんという道も当然開けると思っておりますし、私自身もそこに対して多いに期待をしている。大きな野望をもったうえで、そこに向かって正しい努力ができると方と一緒にやりたいと思います」と語った。

今回のプロジェクトについて、中島歩は「僕は俳優を主にやっていますが、現場には声優さんもいれば、お笑い芸人さんもいたり、時にはスポーツ選手の方もいたりと、総合格闘技のような現場なので、こういう機会が自分のときもあればよかったなと思います」と語った。

また、ワークショップについて、窪塚愛流は「僕が事務所に入らせていただいたときは、お芝居のことが全然わからなくて自信もなかった。そういったときにワークショップやボイトレで1つ1つ学んでいくなかで自分の技って何だろうかとか、自分自身で考えられるようになったので、自分自身を知る第一歩になったし、今の僕の肥やしにもなっています」と振り返った。

オーディションの前にワークショップが開催されることについて、戸松遥は「オーディションの前、所属するかどうかわからない段階で、先にレッスンを受けられるのは、結果がどうであれ、すごくいい経験になることだと思います」と話し、雨宮天も「オーディションでお芝居してくださいって言われても何をしたらいいかわからないと思うんですけど、ワークショップに行ったことで、なんとなくこれをやったらいいのかなという指針が見えるだけでも大きく違うのかなと思います」と語った。

また、体も使って演技する俳優と、声だけで表現する声優というアプローチの違う演技について1つのワークショップの中で学べるというも、今回のワークショップの魅力になりそうだ。

記者会見後半では、俳優や声優を志したきっかけ、役者としてこれまで心がけてきたことなどについて4人が語り、最後に「OPALIS」に参加しようと考えている人にそれぞれエールを送った。

「ちょっとでも気になった人は絶対に参加したほうがいいと思います。やらなかった後悔はあるかもしれないですけど、やって後悔することは絶対ないと思うので、何か心が動いたなら絶対に参加してほしいです」（中島）。

「自分が今『したい！』って思ったことは絶対未来の基盤になると思いますし、自分の中でホームランを打つという気持ちでやりたいことに臨むと、人生を豊かに感じられると思いますし、僕はそれを感じてきたので、とても応援しています。頑張ってください！」（窪塚）。

「興味をもったときの若さや勢いってすごく大事だと思っていて、自分も10代のときに声優になったんですけど、あのときの怖いもの知らずの勢いはすごかったなと思うので、役者をやってみたい、何か表現をしてみたいと少しでも興味があるのであれば、その勢いを信じて、ぜひ応募してきていただけたら嬉しいです。一緒にお仕事しましょう！」（戸松）。

「最近になって私も後輩育成というか、教える立場もやらせていただいているんですが、やっぱり見ていて成長するのは素直さと根性がある人だと思うので、素直さと根性に自信がある方はぜひぜひ応募してください。」（雨宮）

新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」

第1弾発掘プロジェクト：全国ワークショップ

募集期間：2026年4月16日（木）〜 2026年5月15日（金）17:00

開催日程：

5月23日（土）・24日（日）東京

6月6日（土）大阪

6月7日（日）名古屋

6月13日（土）札幌

6月14日（日）仙台

6月20日（土）福岡

6月21日（日）沖縄

実施内容：俳優演技／声優演技／ボイストレーニング／特別ワークショップ

※各クラス1.5時間を予定 ※各クラス定員：10名予定

応募資格：

・満12歳(中学生以上)〜20歳 ※2026年5月時点において

・性別不問、国籍不問（但し、日本国内在住の方に限ります）

・特定のプロダクション、マネジメント、レコード会社、音楽出版社等との契約が無い方

第2弾発掘プロジェクト：オーディション

募集期間：2026年6月24日（水）12:00 〜 2026年7月24日（金）17:00

※詳細は6月24日（水）に解禁予定

関連リンク

新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」公式サイト

https://opalis.jp/