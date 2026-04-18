山形県山形市の展望台で17日夜遅く、乗用車1台が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。17日午後11時15分ごろ山形市桜田の市道三本木線展望台駐車場で「友達の車が燃えている」と所有者の友人から119番通報がありました。火は通報から25分後に消し止められましたが、この火事で乗用車1台が全焼しました。警察によりますと、20代の男性が乗用車を運転中にボンネット付近から煙が上がったため駐車して確認したところ、