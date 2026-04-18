岡山県津山市のショッピングセンター「イオンモール津山」が「イオンモール津山インター」（津山市河辺）と名称を変更し、直営核店舗のスーパー「イオン津山店」が「イオンスタイル津山インター」に改名して先行開業した。名称変更に合わせ、10年ぶりに館内のリニューアルも進めており、7月までに新規出店と改装の計6店が登場する。【こちらも】「イオン八王子滝山」、6月26日グランドオープンへイオンスタイル津山インターは