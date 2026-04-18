「ゾンビたばこ」とも呼ばれる指定薬物「エトミデート」約4キロを密輸したとして、警視庁は18日までに、医薬品医療機器法違反などの疑いで、台湾籍の女（50）を現行犯逮捕した。同庁によると、押収量は過去最多。