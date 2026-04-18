住所、氏名、生年月日、年齢、電話番号だけでなく、稼ぎまで「ニセ刑事」に漏らしていた。京都小6男児遺棄事件で容疑者の父親は「殺害」も供述 婿入り3カ月…“4世代同居大家族”の間で何が？大阪国税局は15日、課税第1部所属の20代国税実査官が警察になりすました人物にだまされ、計259件の納税者情報を漏洩させたと発表した。府内の税務署に勤務中の職員のスマホが鳴ったのは、今月13日午前11時ごろ。「千葉県警の警察官」