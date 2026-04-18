あなたは読めますか？突然ですが、「獺」という漢字読めますか？最近ではペットとしても人気があり、愛くるしい姿が動画サイトなどでも話題になるあの動物ですが、漢字一文字で書かれると非常に難解です。気になる正解は……「かわうそ」でした！獺（カワウソ）とは、イタチ科に属する半水生の哺乳類のことです。日本でもかつては「ニホンカワウソ」が各地に生息していましたが、残念ながら現在は絶滅種とされています。この漢字に