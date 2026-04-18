2026年4月13日、中国メディアの参考消息はオーストラリアのオンラインマガジン「イースト・アジア・フォーラム」の釜山国立大学のシーダーボウ・サエジ助教の記事「韓国のソフト・パワーに存在する限界」を基に韓国のソフトパワーと政治的影響力の関連性について論じた。記事は初めに「2002年サッカーW杯日韓大会や歌手PSYのヒット曲『江南スタイル』、映画『パラサイト 半地下の家族』やネットフリックスのオリジナルドラマ『イカ