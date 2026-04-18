元NHKキャスターで、CS「TBS NEWS」キャスターを務めたフリーアナウンサーの柴田文子（32）が18日まで自身のインスタグラムを更新。来月からオーストラリアへ留学することを報告した。「突然のご報告となりますが、来月からオーストラリアへ留学することになりました！」と報告。「新卒で入社した東北放送から社会人生活をスタートさせ、NHK福岡、TBSと経て、気づけば放送業界に携わって10年。子どもの頃に憧れた世界で働けて