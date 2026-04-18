目覚ましい進歩を続けるAI(人工知能)。 人が見たり聞いたりしたものを、AIが脳から再現する研究がいま進んでいます。 夢で見た光景を蘇らせたり、人の意思を読み取ったりする日は近いのでしょうか？ 音楽を聴いている人の脳を調べ、AIにその音楽を再現させる――。 「Brain2Music」というプロジェクトが、インターネットで公開されています。 ポップスやロック、ヒップホップ、クラシッ