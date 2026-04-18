プロ野球も開幕してから2週間以上が経過。対戦カードも1巡したことで各球団の戦力や各選手の調子も少しずつ見えてきた。セ・リーグ連覇を狙う阪神タイガースが前評判通りの強さを見せているが、打線の中心を担う佐藤輝明、森下翔太のコンビは「球界最強」といっていい破壊力をすでに発揮している。（※数字はすべて4月16日試合開始前時点） 【画像】驚異的なデータを残した近年“最強”コンビは意外な2人