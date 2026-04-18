熊本地震から10年。熊本県宇土市には復興を願うアニメ「ONE PIECE」の麦わらの一味“ジンベエ像”が設置されています。 【写真を見る】来客数は5年で7倍に！熊本地震から10年 「ジンベエ像」驚異の集客力 震災を乗り越え「世界」が訪れる町へ 熊本・宇土市 変化する周辺エリアと、地域の人たちの思いを追いました。 地元住民「県内外から来てくれるので、まあ、いい復興というか…」地元住民「私としては海の守り神だと」 宇土