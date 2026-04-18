山田裕貴（35）が17日、インスタグラムを更新し「初めての韓国KR」と、空港内から撮影したとみられる写真を投稿した。山田は、高校時代の16歳からK−POP好きであることを公言しており、BTSへの取材経験もある。その中、意外にも初の韓国という山田だが、現在、出演中のTBS系日曜劇場「GIFT」（日曜午後9時）が放送中の中、渡韓の理由については明らかにしていない。