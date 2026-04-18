俳優・飯島直子（58）が、16日放送のBSフジ『飯島直子の今夜一杯いっちゃう？』（毎週木曜後10：00）に出演。仲がいい芸能人を明かした。【写真】「ステキな笑顔」マクドナルドで食事を楽しむ姉＆飯島直子の2ショット※2枚目純烈とともに、亀戸の店でトーク。「一番仲がいい業界の方って、誰になるんですか？」と質問された。飯島は「えー、うーん」と考え、「事務所が一緒だった網浜直子ちゃん。昔、一緒に歌を歌ったり