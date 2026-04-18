令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase31「苛む」が19日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case31「苛む」予告CODEに抹殺される…。ゼロ（川平慈英）から非情な宣告を受けた莫（今井竜太郎）はゼロの夢に潜入。謎の黒いゼッツに襲われた莫は、そこで恐るべき真実と向き合うことに？一方、ねむ（堀口真帆）を利用しようと企むジーク（天野浩成）は、ねむを悪夢監