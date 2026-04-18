通勤電車「1形式ずつ撮影会」第5弾小田急電鉄は、2026年5月23日（土）に「小田急通勤車両図鑑Vol.5-5000形撮影会」を海老名車両基地で開催します。【画像】ツウすぎる！これが「5000形撮影会」の概要ですこのイベントは通勤電車を1形式ずつ、じっくりと撮影できる撮影会の第5弾。2026年4月29日（水・祝）に開催予定の4000形撮影会に続くものとなります。細部にわたって撮影ができるため、模型製作の資料作りになどに適してお