サンマやサケ、イカといった魚介が不漁の影響で高値になっている。時事通信社水産部の川本大吾部長は「スーパーや大手回転寿司チェーンは、比較的安定した価格で確保できる国産の海産物に注目している」という――。写真提供＝共同船舶オホーツク海で捕獲され引き揚げられるナガスクジラ（2025年4月撮影） - 写真提供＝共同船舶■縄文時代からクジラを食べてきた日本人日本の捕鯨の歴史は古く、縄