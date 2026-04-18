牛乳パックを活用して、子どもの上靴の漬け置きをするライフハック術がインスタグラムに投稿され、再生回数18万件超えの反響を呼んでいる（17日午後5時時点）。【写真一覧】「天才」上靴の浮き上がりを防ぐ＆しっかり漂白できる“牛乳パック活用術”掃除マニア歴10年のかんたん掃除術を紹介している、らふさん（@rafu_kurashi）が「上靴ってバケツで漬け置きするとすぐに浮いてきて毎回イライラ。そんな時に大活躍するのが牛乳