上靴洗い「イライラ」を解決→“牛乳パック活用術”に「天才」絶賛の嵐 浮き上がりを防いでしっかり漂白できる驚きの方法
牛乳パックを活用して、子どもの上靴の漬け置きをするライフハック術がインスタグラムに投稿され、再生回数18万件超えの反響を呼んでいる（17日午後5時時点）。
【写真一覧】「天才」上靴の浮き上がりを防ぐ＆しっかり漂白できる“牛乳パック活用術”
掃除マニア歴10年のかんたん掃除術を紹介している、らふさん（@rafu_kurashi）が「上靴ってバケツで漬け置きするとすぐに浮いてきて毎回イライラ。そんな時に大活躍するのが牛乳パック！」と、家事の悩みを解決する“牛乳パック活用術”を紹介した。
使い方は、水と酸素系漂白剤「オキシクリーン」を牛乳パックに入れて、上靴の片方の靴をスポっと入れるだけ。入れるだけで浮いてこずにしっかりつけ置きでき「天才すぎない?!」と称賛している。（牛乳パック1本に片足1本を入れるため、左右をつけ置きするには、牛乳パックが2本必要）
らふさんは「エコでとても簡単なこの方法、1回試してみて!!」と呼びかけ、投稿には「えーーーー！40年早く知りたかったー 天才」「ぴったりフィット！４年生の上靴まで入りました ６年はアウト」「えーー！浮かないの嬉しい」「早く知りたかったです やってみます」「これすごい マネしたいです」などの称賛コメントが集まっていた。
【写真一覧】「天才」上靴の浮き上がりを防ぐ＆しっかり漂白できる“牛乳パック活用術”
掃除マニア歴10年のかんたん掃除術を紹介している、らふさん（@rafu_kurashi）が「上靴ってバケツで漬け置きするとすぐに浮いてきて毎回イライラ。そんな時に大活躍するのが牛乳パック！」と、家事の悩みを解決する“牛乳パック活用術”を紹介した。
らふさんは「エコでとても簡単なこの方法、1回試してみて!!」と呼びかけ、投稿には「えーーーー！40年早く知りたかったー 天才」「ぴったりフィット！４年生の上靴まで入りました ６年はアウト」「えーー！浮かないの嬉しい」「早く知りたかったです やってみます」「これすごい マネしたいです」などの称賛コメントが集まっていた。