若い頃には当たり前にできていたことが、ある日ふと「しんどい」と感じる瞬間がある。体力も気力も、少しずつ確実に変わっていく――それが歳を重ねるということなのかもしれない。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、ライターの柴田賢三氏に、老いを実感する瞬間についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモ