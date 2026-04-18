富山県庁で打ち合わせをする高田莉玖さん（左から2人目）ら「県庁DX推進サポーター」の学生＝2026年3月18日富山県は、専門知識を持つ学生と協力し、デジタルトランスフォーメーション（DX）による業務の効率化に力を入れている。国政選挙の作業の一部をデジタル化し成果が出た。財政課では書類整理に生成人工知能（AI）を活用する取り組みも進めており、県は「画期的だ」と手応えをつかんでいる。（共同＝石飛哲平）「お互いに