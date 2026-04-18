イスラエルのネタニヤフ首相（左）と握手するトランプ米大統領＝2025年9月、米ホワイトハウス（ゲッティ＝共同）【エルサレム、カイロ共同】レバノンの国営通信によると、停戦期間入り後の17日午後に南部でイスラエル軍の攻撃があり、1人が死亡、3人が負傷した。イスラエル軍は「停戦合意に基づき一帯で脅威の排除を続ける」と主張。ネタニヤフ首相も親イラン民兵組織ヒズボラを「武装解除する目標がある。脅威はまだ残り任務は