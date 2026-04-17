女優でモデル、アーティストの池田エライザが１７日までにＳＮＳを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。１６日に３０歳の誕生日を迎えた池田は、自身のインスタグラムで「皆様温かなお祝いの言葉、本当にありがとうございます」と書き出すと、ミニスカ×黒のロングブーツ姿でポーズをとる様子などをアップした。「小雨でツヤツヤな新緑と美味しいご飯。自分とゆっくり向き合い、感謝の気持ちでいっぱいになりながら２０代