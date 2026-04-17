菊池市の観光名所「菊池渓谷」で17日に行われた山開きの式典では、地元の園児による合唱もありました。その後、早速、観光客が自然を楽しんでいました。 ■福岡から「気持ちがいいですね。水の色がすごくきれいです」■鹿児島から「（自然を）楽しみながら歩けるのがいいなと思いました」近年は台湾など海外からの観光客も多く、11月末までのシーズン中14万人の来場を見込んでいるということです。