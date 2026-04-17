Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。自宅の引き出しを開けると、買い足してきた精密ドライバーが何本も眠っている。ガジェット好きほど工具も増えがちなこのジレンマ、そろそろ終わりにしませんか？machi-yaに登場した「M-XTR 148-in-1」はビットや付属工具が総勢120種も揃った精密電動ドライバーセット。プラスやマイナスはもち