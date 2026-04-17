人文知は武器になる「AIに仕事を奪われる……」2013年、米・オックスフォード大の研究チームが発表した論文が世間をにぎわせた。同論文は米国内の702職種を対象にAIなどによる自動化が雇用に与える影響を分析し、20年以内に、ブルーカラーを中心に雇用の47％が代替されるリスクがあると結論付けた。それから約13年。生成AIは業務でも当たり前に使われるようになった。はたして職を奪われたのはブルーカラーではなくホワイト