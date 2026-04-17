綾瀬はるか（41）が17日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）初日舞台あいさつに、デコルテが開いた、セクシーな黒のロングドレス姿で登壇。登壇時から目を潤ませていたが、満席の客席を見つめ「皆さんが涙目のような、涙の後のような感じを受け、みんなで作ったものがちゃんと届いているのかなと思って、うれしい気持ちになりました」と感無量の表情を浮かべた。「人は